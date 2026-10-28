Mara Lezama invita a conocer y experimentar con tecnología mediante el programa “Planetario en tu colonia”

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Con el objetivo de acercar la ciencia, la tecnología y la educación a las familias, la gobernadora Mara Lezama Espinosa invitó a las y los quintanarroenses a disfrutar de las actividades gratuitas del programa “Planetario en tu Colonia”, después de recorrer sus instalaciones en el Domo Deportivo de la Región 96, en Cancún.

Acompañada del director general del COQHCYT, Cristopher Malpica Morales, la Gobernadora destacó que estas acciones permiten acercar experiencias educativas a las colonias, parques y espacios públicos, especialmente en zonas vulnerables o con acceso limitado a este tipo de servicios.

Junto con la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, la titular del Ejecutivo recorrió los módulos de actividades y convivió con más de 700 chavas y chavos de la primaria 8 de Octubre, la secundaria Cecilio Chí, la Técnica 17 y de las preparatorias Colegio Bostón y Bachilleres, quienes dieron rienda suelta a su imaginación. Muchos de ellos estuvieron acompañados de sus mamás y papás.

Entre las actividades desarrolladas este día estuvieron el taller fases de la luna, reto construcción de cohetes con lego, exposiciones, observaciones solares y lunares, ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas.

En el tráiler de la ciencia se pudo conocer sobre anatomía animal, bichos que asustan, microscopios, club de robótica, clases de física, el cuerpo humano. Asimismo, hubo demostraciones de bobina de plasma, diapasones, bobina de Vandegraf.

El Club de Ajedrez de Cancún impartió clases del deporte ciencia para impulsar a nuevos talentos.

La Asociación Amigos de Contoy llevó una exhibición itinerante de especies marinas del Caribe Mexicano.

El director general del COQHCYT, Cristopher Malpica, informó que el programa ha llegado a más 2 mil 430 quintanarroenses a través de sus seis ediciones. La primera tuvo lugar en el Domo Deportivo Prado Norte “A”; la segunda, en el Domo Cedro Prado Norte “B”; la tercera, en el Domo de Villas Otoch Paraíso; la cuarta, en el Domo de la Región 95; la quinta, en el Domo del Parque Barrio Maya, y la sexta, en el Domo Deportivo de la Región 96.

Las actividades se llevan a cabo los viernes, de 16:00 a 19:30 horas, con una jornada de un día por sede. La ubicación de cada edición se dará a conocer semanalmente a través de las redes sociales del Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (COQHCYT). El próximo es el jueves 29 de octubre por el Janal Pixan en el Domo de la 510

El proyecto surge como una estrategia para mantener y ampliar las acciones de divulgación del conocimiento durante el proceso de transformación, modernización y rehabilitación del Planetario Ka’ Yok’ de Cancún.

En este recorrido también participó el presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ), Jacobo Arzate Hop.