Senado aprueba Ley de Ingresos y Ley Federal de Derechos entre críticas por deuda y cuotas

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado aprobó cambios a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para exceptuar a la producción automotriz de la limitación de deducciones prevista para empresas con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos, por lo que devolverá la minuta a la Cámara de Diputados.

Durante la sesión del martes 27 de octubre, el pleno también avaló sin modificaciones la Ley de Ingresos y la Ley Federal de Derechos, entre críticas de la oposición por el endeudamiento y el incremento de cuotas de servicios públicos.

La reserva al artículo 78E fue presentada por Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, quien argumentó que la equidad tributaria no implica dar el mismo tratamiento a actividades económicas distintas.

El legislador sostuvo que el ajuste busca mitigar los efectos sobre la industria automotriz y de autopartes y dar certeza a sus inversiones. Señaló que su operación es similar a la de otras industrias manufactureras que ya estaban contempladas entre las excepciones.

También se incorporó una excepción para las actividades de expendio al público, distribución o comercialización de gasolinas y diésel que cuenten con el permiso correspondiente.

Al justificarla, Reyes Carmona destacó que se trata de un sector sujeto a permisos, controles volumétricos, obligaciones de información y supervisión permanente, con costos de adquisición elevados en relación con sus ingresos.

En cuanto a la Ley Federal de Derechos, la mayoría oficialista aprobó aumentos en cuotas de determinados servicios del Estado y actualizaciones por el uso, goce o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación.

Entre los conceptos mencionados figuran los derechos de visitantes para actividades remuneradas, los servicios de certificación zoosanitaria, fitosanitaria y de sanidad acuícola, así como el uso de bandas de frecuencia de 600 y 700 MHz.

La senadora priista Claudia Anaya cuestionó que Hacienda busque incrementar la recaudación mediante esa ley y advirtió sobre el aumento de cuotas en trámites médicos. “Vamos a encarecer la salud”, expresó.

La aprobación de la Ley de Ingresos también generó rechazo entre legisladores de oposición, quienes señalaron el endeudamiento propuesto de hasta 1.7 billones de pesos.

El senador panista Antonio Martín del Campo afirmó que para 2027 el Gobierno prevé destinar 1.57 billones de pesos al pago de intereses y al costo de la deuda. Sostuvo que esa cantidad supera los presupuestos de salud y educación que citó como referencia y equivale a más de cuatro veces lo destinado a seguridad y justicia.