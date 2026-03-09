“Orgullosamente decimos que no”: Sheinbaum a Trump sobre tropas de EU en México

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien señaló que México es el epicentro de la violencia de los cárteles.

Durante su conferencia matutina de este 9 de marzo, la mandataria destacó que el propio mandatario estadounidense ha reconocido públicamente la postura de México de no permitir la intervención del ejército de Estados Unidos en territorio nacional.

“Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el ejército de Estados Unidos a México, hemos dicho que no. Orgullosamente seguimos diciendo que no”, expresó.

Sheinbaum subrayó que existe colaboración entre ambos países en materia de inteligencia y seguridad, pero dejó claro que las operaciones en territorio mexicano son realizadas exclusivamente por instituciones nacionales, como las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad.

“Colaboramos y cooperamos en inteligencia y otras actividades, pero las operaciones las realizan las Fuerzas Armadas o la Secretaría de Seguridad”, señaló.

La presidenta también insistió en que uno de los temas clave en la relación bilateral es frenar el tráfico ilegal de armas hacia México.

En ese sentido, recordó que gran parte del armamento utilizado por grupos delictivos proviene de Estados Unidos.

“Que detenga el tráfico de armas ilegales. La delincuencia organizada, el armamento que tiene, por lo menos el 75 por ciento, reconocido por el Departamento de Justicia, viene de los Estados Unidos. Si se detiene la entrada de armas, estos grupos no van a tener armamento de alto poder para realizar sus actividades delincuenciales”, afirmó.