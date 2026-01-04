Mara Lezama supervisa rehabilitación de Jurisdicción Sanitaria 3 en Felipe Carrillo Puerto

Comparte esta Noticia

FELIPE CARRILLO PUERTO.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa supervisó la rehabilitación del edificio que ocupa la Jurisdicción Sanitaria No. 3, en Felipe Carrillo Puerto, una obra histórica que marca un antes y un después para la atención de la salud en la zona maya del estado, la cual beneficiará a más de 75 mil habitantes.

Durante el recorrido, la Gobernadora destacó que este edificio, con 62 años de historia, nunca había sido remodelado y permaneció en el abandono durante décadas. Originalmente funcionó como hospital y únicamente contaba con adecuaciones mínimas, sin que administraciones anteriores hubieran intervenido de fondo en su rescate.

Este gobierno humanista con corazón feminista destina una inversión cercana a los 4 millones de pesos, dinero del pueblo que regresa al pueblo, en la rehabilitación de la Jurisdicción Sanitaria que registra un avance del 90 por ciento.

Los trabajos incluyen mantenimiento integral a los sistemas hidráulico y eléctrico, impermeabilización, pintura, renovación de aires acondicionados y mejora de la infraestructura, con el objetivo de dignificar los espacios donde diariamente se cuida la salud de las familias de la región.

Mara Lezama estuvo acompañada por Verónica Lezama, presidenta honoraria del DIF Quintana Roo y la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Mary Hernández.