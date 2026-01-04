Someterán a consulta pública el Plan de Desarrollo Urbano de Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno municipal de Playa del Carmen, con el apoyo de colegios de profesionistas y población en general, someterá a consulta pública el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población (PDUCP), como un ejercicio democrático que permitirá a la ciudadanía participar de manera directa en la definición del modelo de crecimiento urbano del municipio, previo a su presentación ante el Cabildo el próximo 27 de marzo.

Este proceso se enmarca en la visión de la presidenta municipal Estefanía Mercado, quien ha establecido como principio rector de su administración gobernar a través del pueblo, garantizando que las decisiones estratégicas en materia de planeación urbana emanen de la participación ciudadana y se construyan de forma transparente, incluyente y corresponsable.

De acuerdo con el regidor presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, Uri Carmona Islas, el documento rector presenta un avance sustantivo, con etapas concluidas como el diagnóstico integral del territorio, la definición de objetivos y políticas, las estrategias de desarrollo, los programas de acción, así como la zonificación primaria y secundaria.

En esta tarea, destacó la participación activa del Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya A.C., encabezado por Manuel Alfonso Barrero Gutiérrez, quien estuvo encargado de la organización de talleres de participación ciudadana, a través de los cuales se recibieron propuestas y observaciones de diversos sectores sociales, fortaleciendo el carácter incluyente del plan.

Como parte de los trabajos, la Secretaría de Ordenamiento Territorial, a cargo de Hernán González, diagnosticó que el PDUCP permite identificar retos prioritarios como el crecimiento urbano acelerado, la vulnerabilidad ambiental del territorio, el incremento de asentamientos irregulares, los desafíos en movilidad, el déficit de equipamiento urbano y un mercado de vivienda desigual.

Ante este panorama, el nuevo Plan de Desarrollo Urbano propone un modelo de crecimiento ordenado y sostenible, basado en la densificación responsable, el ordenamiento territorial, la movilidad sostenible, la gestión ambiental, la vivienda asequible y el fortalecimiento institucional, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los playenses y garantizar un desarrollo equilibrado.