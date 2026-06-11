Sheinbaum buscará diálogo directo con bases magisteriales ante conflicto con la CNTE

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su gobierno buscará establecer comunicación directa con las bases del magisterio para conocer de primera mano sus demandas y opiniones, al considerar que las propuestas oficiales no siempre llegan a todos los docentes representados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que las mesas de negociación con la CNTE continúan abiertas, aunque reconoció que existen diferencias respecto a algunas de las exigencias planteadas por el movimiento magisterial.

Sheinbaum explicó que entre las peticiones de los docentes se encuentra la modificación de los mecanismos de promoción profesional, pero advirtió que algunas propuestas podrían significar el regreso de prácticas que su administración considera inadecuadas dentro del sistema educativo.

La titular del Ejecutivo destacó que el gobierno federal mantiene como alternativa el Fondo de Pensiones para el Bienestar y otras acciones orientadas a mejorar las condiciones laborales y de retiro de maestras y maestros.

“Tenemos que seguir avanzando. Entonces nuestra decisión es ir con las bases, es ir con las maestras y los maestros”, expresó la presidenta al referirse a la estrategia que seguirá su administración para fortalecer el diálogo con el sector educativo.

Asimismo, reiteró que el gobierno mantendrá abiertas las vías de negociación con la CNTE y garantizó que no habrá acciones represivas contra las movilizaciones magisteriales.

La presidenta sostuvo que, además del diálogo con la dirigencia sindical, se impulsarán medidas enfocadas en el bienestar de las y los docentes, independientemente de los acuerdos que se alcancen en las mesas de negociación.