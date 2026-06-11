Mario Delgado acusa motivación política detrás de protestas de la CNTE previo al Mundial

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.– El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que las recientes movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) responden más a intereses políticos que a las negociaciones laborales que mantiene el magisterio con el gobierno federal.

Tras una nueva jornada de diálogo con dirigentes de la CNTE, el funcionario señaló que las protestas realizadas en las inmediaciones del Estadio Azteca —sede del partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026— buscan afectar la imagen de México ante la comunidad internacional.

“Más bien es un interés político que los mueve en estos momentos para tratar de afectar la Copa del Mundo o la imagen de nuestro país a nivel internacional”, sostuvo el titular de la SEP.

Delgado explicó que las mesas de negociación continúan abiertas, pero consideró que algunas de las acciones emprendidas por la organización magisterial no corresponden al avance de las conversaciones sostenidas con el gobierno federal.

SEP consultará a docentes sobre promoción profesional

El secretario anunció además que, a partir de agosto, la dependencia realizará una consulta nacional en los planteles educativos para recoger la opinión de maestras y maestros sobre los mecanismos de promoción y desarrollo profesional dentro del sistema educativo.

Indicó que el proceso se llevará a cabo de manera directa, escuela por escuela y docente por docente, con el propósito de construir una nueva relación entre el Estado y el magisterio.

Delgado enfatizó que cualquier modificación deberá garantizar transparencia y respeto a los derechos laborales, descartando el retorno de prácticas que en el pasado fueron señaladas por corrupción.

“No vamos a regresar a los vicios de corrupción, amiguismo, nepotismo, influyentismo y venta de plazas”, aseguró.

El funcionario reiteró que el objetivo de la consulta será fortalecer los mecanismos de promoción docente sin comprometer la transparencia en la asignación de plazas y cargos dentro del sistema educativo nacional.