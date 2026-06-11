Rafa Marín viaja a CDMX para reunión clave de Morena rumbo a 2027

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CANCÚN.- Rafael Marín Mollinedo confirmó que viajará a la Ciudad de México para sostener una reunión con liderazgos nacionales de Morena, en un contexto marcado por la próxima publicación de la convocatoria para elegir a los coordinadores de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Quintana Roo.

El morenista explicó que fue convocado a un encuentro con referentes del partido y consideró que uno de los temas centrales será la definición de los lineamientos del proceso interno que Morena prevé iniciar en las próximas semanas.

“Precisamente al rato voy a la Ciudad de México, fui convocado a una reunión con los referentes del partido… me imagino que para tocar ese tema de los coordinadores de los comités de defensa de la Cuarta Transformación”, señaló.

Marín recordó que el calendario aprobado por el Consejo Nacional de Morena establece el próximo 22 de junio como la fecha para la publicación de la convocatoria y las reglas de participación para este proceso organizativo.

Refuerza presencia en Quintana Roo

Tras dejar su cargo en el Gobierno Federal, Rafael Marín ha intensificado sus recorridos por distintos municipios de Quintana Roo, donde ha encabezado reuniones informativas con militantes y simpatizantes del movimiento.

Durante estos encuentros ha destacado su participación en la construcción de Morena en la entidad y ha resaltado la importancia de fortalecer la organización territorial rumbo a los próximos procesos políticos.

Asimismo, sostuvo que la reciente campaña de afiliación ha contribuido a consolidar la estructura partidista y mantener el respaldo ciudadano al proyecto de la Cuarta Transformación en el estado.

Se pronuncia sobre polémica en el SATQ

Cuestionado sobre las imágenes difundidas del director del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ), Héctor Contreras Mercader, durante un partido de la NBA en Estados Unidos, Marín evitó emitir señalamientos directos y consideró que se trata de un asunto relacionado con la esfera personal del funcionario.

No obstante, hizo referencia a las críticas que recibió recientemente por un ascenso de asiento en un vuelo comercial y afirmó que existe una especie de “karma” en la política.

“Yo creo que existe el karma… la semana pasada me exhibieron a mí y me estuvieron criticando por la austeridad, y miren cómo les salió a ellos el karma. Eso es lo que pasó ahí y ya no digo más”, expresó.