Más de 25 mil playenses vibran con Rich Mafia en la Feria del Carmen 2026

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La segunda noche de la Feria del Carmen 2026 se vivió con una gran dosis de energía, música y entusiasmo con la presentación estelar de Rich Mafia, que hizo vibrar a más de 25 mil jóvenes reunidos en el recinto ferial de la avenida CTM.

Desde temprana hora, jóvenes y familias enteras de Playa del Carmen y ciudades vecinas, así como turistas, comenzaron a llenar el recinto para disfrutar de una de las presentaciones más esperadas de la cartelera artística.

Con un espectáculo cargado de ritmo, luces y una conexión permanente con el público, el dúo rapero interpretó algunos de sus temas más populares, entre ellos “Abran Paso”, “Como Pacman”, “Bendición”, “Cabo Girl” y “Otro Día”, provocando que los asistentes cantaran y corearan cada una de las canciones.

El concierto confirmó el éxito de la programación artística de la Feria del Carmen, que ofrece espectáculos gratuitos para fortalecer la convivencia familiar y mantener vivas las tradiciones que distinguen a Playa del Carmen.

Previo al concierto se presentaron en el escenario Urban Box con Gigante Récord, Revolución Urbana, Katy, CHKlan, Jayc RXP, y JhaysonDee.

Además de la música, el Recinto Ferial continúa siendo punto de encuentro para miles de personas que disfrutan de los juegos mecánicos gratuitos, la gastronomía regional, los pabellones comerciales y las actividades culturales que forman parte de la máxima celebración del municipio.

La fiesta continuará en los próximos días con una cartelera de artistas para todos los gustos. Este domingo 12 de julio se presentará Grupo Mojado, con sus éxitos románticos y gruperos; el martes 14 de julio llegará el espectáculo de Cachirula y Loojan, mientras que el miércoles 15 de julio el escenario recibirá a Aleks Syntek, quien ofrecerá un recorrido por los temas que lo han convertido en una de las figuras más importantes del pop mexicano.

El gobierno de Playa del Carmen invita a las familias playenses y a los visitantes a seguir disfrutando de la Feria del Carmen 2026, una celebración que del 10 al 16 de julio reúne música, cultura, tradición, gastronomía y entretenimiento gratuito en un ambiente de alegría y sana convivencia para todas las edades.