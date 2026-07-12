Supervisa Mara Lezama Distribuidor Vial Kukulcán, obra que registra casi 30% de avance

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CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa realizó un recorrido de supervisión por la construcción del Distribuidor Vial Kukulcán, una obra estratégica a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que presenta un avance cercano al 30 por ciento y que fortalecerá la movilidad hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún, el Puente Vehicular Nichupté y la Zona Hotelera.

Durante la visita, la Gobernadora destacó que el proyecto representa una inversión federal de 484 millones de pesos y agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar infraestructura que atienda el crecimiento de Cancún y transforme la calidad de vida de la población.

Mara Lezama explicó que la obra permitirá agilizar el tránsito vehicular en uno de los principales accesos a la ciudad, reduciendo los tiempos de traslado tanto para residentes como para visitantes.

Actualmente, los trabajos se concentran en el levantamiento de las columnas, después de la cimentación y la preparación de las zapatas; además se realizan las obras de infraestructura subterránea relacionadas con redes de agua potable y drenaje, indispensables para el desarrollo del proyecto.

El Distribuidor Vial Kukulcán contará con un paso superior conformado por dos cuerpos separados, uno con dos carriles de circulación en un sentido y otro con un carril en sentido contrario, además de calles laterales para el tránsito local, paraderos y cruces peatonales que brindarán mayor seguridad a los usuarios.

Entre los principales beneficios de la infraestructura se encuentran la disminución del riesgo de accidentes, una mayor capacidad y eficiencia en el acceso y salida del Puente Vehicular Nichupté, así como una mejor respuesta en caso de contingencias ambientales en la zona turística.

La Gobernadora reiteró que este proyecto consolida la transformación de la infraestructura carretera de Quintana Roo y fortalece la conectividad en el principal destino turísticos del país, el Caribe Mexicano, la Capital Mundial de las Vacaciones.