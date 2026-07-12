Ofrecen hasta un millón de pesos por cada reo fugado del Cereso de Hermosillo

Comparte esta Noticia

HERMOSILLO.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ofreció una recompensa de hasta un millón de pesos por información que permita localizar y capturar a cada uno de los tres internos que escaparon del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 2 de Hermosillo.

A más de 24 horas de la evasión, la dependencia difundió las fichas de búsqueda de Francisco Manuel Romero Carranza, alias “El Meny”; Omar Milán Tena, alias “El Mike” o “Myke”; y Paul Alexis Téllez Olguín, alias “El Güero”.

Las publicaciones, compartidas en redes sociales y en la plataforma oficial de personas buscadas, incluyen fotografías, alias, nombres completos y los delitos por los que los tres hombres permanecían recluidos en uno de los principales centros penitenciarios del estado.

La Fiscalía precisó que la recompensa será entregada a quien proporcione información eficiente, veraz, precisa y oportuna que conduzca a la ubicación y captura de cualquiera de los prófugos. Las denuncias podrán realizarse de forma confidencial a través del teléfono 6622 898800, extensiones 15340 y 15343.

De acuerdo con la información oficial, Omar Milán Tena enfrentaba procesos por asociación delictuosa, homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa en agravio de dos personas y delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

Francisco Manuel Romero Carranza estaba recluido por asociación delictuosa, corrupción de menores, homicidio calificado en grado de tentativa contra cinco personas, privación ilegal de la libertad, secuestro agravado y delitos contra la salud.

En tanto, Paul Alexis Téllez Olguín era procesado por homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, además de narcomenudeo en la modalidad de posesión de metanfetamina con fines de comercio y asociación delictuosa.

La fuga fue detectada antes de las 05:00 horas del sábado, cuando custodios realizaron el pase de lista y confirmaron la ausencia de los tres internos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora informó que, tras descubrirse la evasión, se efectuaron detonaciones disuasivas y se activaron los protocolos de emergencia tanto al interior como en los alrededores del penal.

Actualmente, corporaciones de los tres órdenes de gobierno mantienen un operativo de búsqueda por tierra y aire, con sobrevuelos, filtros de revisión y labores de inteligencia en distintos municipios del estado para localizar a los fugitivos.

La evasión ocurre en un contexto de violencia en Sonora, donde en los últimos días las autoridades habían advertido sobre posibles reacciones de grupos criminales ante los operativos de seguridad, además de registrarse hechos como el asesinato de un exconvicto recién liberado y de dos custodios penitenciarios.