Mesa de Seguridad revisa operativos y acciones para fortalecer la paz en Quintana Roo

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BENITO JUÁREZ.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó una nueva sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad, en la que autoridades de los tres órdenes de gobierno dieron seguimiento a las acciones y operativos implementados para fortalecer la seguridad en Quintana Roo.

Durante la reunión, las instituciones participantes evaluaron los resultados de las estrategias de prevención, vigilancia y combate a la delincuencia que se desarrollan en los once municipios de la entidad, con el propósito de proteger a las familias quintanarroenses y mantener un entorno de paz.

La mandataria estatal destacó que la coordinación permanente entre las corporaciones federales, estatales y municipales ha permitido consolidar una estrategia integral de seguridad, mediante operativos conjuntos y el intercambio de información.

Asimismo, reiteró que el trabajo interinstitucional continuará siendo una prioridad para reforzar las acciones que contribuyan a preservar la tranquilidad de la población y de los visitantes que llegan diariamente a los destinos turísticos del estado.

Mara Lezama afirmó que su administración mantendrá el esfuerzo coordinado con las fuerzas de seguridad para seguir avanzando en la construcción de un Quintana Roo más seguro para todas y todos.