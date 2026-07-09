Refuerzan operativo de seguridad para Feria del Carmen y Festival Sabor a Playa

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen, a cargo de Carlos Alberto Montesinos García, informó que autoridades de los tres órdenes de gobierno reforzaron la planeación operativa y preventiva que se implementará durante el Festival Sabor a Playa y la Feria del Carmen 2026, con el objetivo de garantizar la seguridad de asistentes y visitantes.

Como parte de la estrategia, corporaciones municipales, estatales y federales coordinaron acciones de vigilancia, prevención y respuesta para mantener el orden y salvaguardar la integridad de la ciudadanía durante el desarrollo de ambos eventos.

La dependencia destacó que la coordinación interinstitucional constituye uno de los principales ejes para fortalecer la seguridad en celebraciones de alta afluencia, mediante operativos conjuntos y una presencia permanente de las corporaciones en las zonas donde se realizarán las actividades.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró que trabajará de manera coordinada con las autoridades estatales y federales para brindar condiciones de paz y tranquilidad tanto a las familias playenses como a los turistas que visiten el destino durante las festividades.

El objetivo, señaló la corporación, es que tanto el Festival Sabor a Playa como la Feria del Carmen 2026 se desarrollen en un ambiente seguro y concluyan, una vez más, con saldo blanco.