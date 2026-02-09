México envía más de 814 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México envió más de 814 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba a través de dos buques de la Armada de México, como parte de las acciones de apoyo a la población civil de la isla.

La ayuda, integrada por alimentos y artículos de primera necesidad, fue concentrada en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Veracruz, desde donde partieron las embarcaciones rumbo al país caribeño.

El buque Papaloapan transporta alrededor de 536 toneladas de productos, entre ellos leche líquida, alimentos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina, aceite vegetal y artículos de higiene personal. En tanto, el buque Isla Holbox lleva 277 toneladas de leche en polvo.

El Papaloapan zarpó del Puerto de Veracruz este domingo a las 8:00 horas, mientras que el Isla Holbox lo hizo al mediodía. Se prevé que ambas embarcaciones arriben a Cuba en un plazo aproximado de cuatro días.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que México mantiene una política de solidaridad internacional, recordando que en meses recientes ha enviado ayuda humanitaria a países afectados por incendios, inundaciones y otros desastres naturales, tanto en América como en otras regiones.

La Cancillería subrayó que estas acciones reflejan los principios humanistas y solidarios del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y su compromiso con la cooperación entre pueblos, especialmente con aquellos que enfrentan situaciones de emergencia y vulnerabilidad.

Finalmente, la SRE informó que aún están pendientes de envío más de mil 500 toneladas adicionales de leche en polvo y frijol como parte del apoyo humanitario a Cuba.