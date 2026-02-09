Tras detención de alcalde en Tequila, Morena ajusta reglas internas para 2027

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante escándalos como el reciente caso del alcalde de Tequila, Jalisco, detenido junto con tres colaboradores por presuntos vínculos con el narcotráfico y extorsión a empresas, Morena alista un endurecimiento de filtros para la selección de candidaturas rumbo al proceso electoral de 2027.

La dirigencia nacional del partido informó a diputados y senadores que en el próximo Consejo Nacional, donde se definirá el método de selección de candidatos, sólo se validarán perfiles que, además de cumplir con los requisitos legales, no cuenten con sanciones ni antecedentes penales. Asimismo, se prevé que los aspirantes sean evaluados mediante encuestas para identificar a los más competitivos y con mayor reconocimiento, y únicamente en los casos donde no sea viable este método se buscarán consensos internos.

Aunque aún no hay fecha para ese Consejo Nacional, la discusión se da luego de que el Consejo Consultivo Nacional de Morena celebró el viernes por la noche su segunda sesión ordinaria, en la que se analizaron propuestas para delinear las estrategias de la dirigencia, las autoridades emanadas del partido y la militancia.

El presidente de ese órgano, Alfonso Durazo, señaló que el Consejo Consultivo tiene capacidad de incidencia real en la orientación del movimiento, y que las reflexiones de sus integrantes contribuirán a consolidar el rumbo de la Cuarta Transformación y del llamado humanismo mexicano.

Por su parte, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara afirmó que Morena plantea filtros más estrictos, complementados con trabajo territorial, afiliación y la organización de comités seccionales, que ya cuentan con estructuras formales.

Al ser cuestionado sobre si estas medidas evitarán casos como el del alcalde de Tequila, Huerta sostuvo que la encuesta será el mejor filtro, al considerar que es un método probado y que refleja la opinión popular. Añadió que el fortalecimiento del trabajo territorial es otro eje central, al que diversos liderazgos han sido convocados.

Finalmente, el legislador indicó que el Consejo Nacional de Morena deberá realizarse una vez aprobada la reforma electoral y definidas las reglas de competencia con los partidos aliados. Consideró que marzo sería un buen momento para su realización, antes de que el calendario político se vea influido por otros eventos, como el Mundial de Futbol.