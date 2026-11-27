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CIUDAD DE MÉXICO.- La pobreza laboral en México disminuyó a 30.5 por ciento de la población durante el tercer trimestre de 2026, su nivel más bajo desde que comenzó la medición en 2005, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Pese al descenso, alrededor de 40 millones de personas carecieron de ingresos laborales suficientes para adquirir la canasta alimentaria.

El indicador bajó 3.8 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre de 2025, lo que representó una reducción de 4.8 millones de personas. Frente al segundo trimestre de este año, descendió 1.4 puntos, al pasar de 31.9 a 30.5 por ciento.

La mejora estuvo relacionada con el crecimiento del ingreso laboral real por persona, que pasó de tres mil 344 a tres mil 656 pesos. El aumento anual fue de 9.3 por ciento al descontar la inflación general y de 8.1 por ciento al considerar el encarecimiento de la canasta alimentaria.

En 27 de las 32 entidades aumentó el ingreso laboral respecto del tercer trimestre de 2025. Los mayores incrementos se registraron en el Estado de México, con 28.2 por ciento; San Luis Potosí, con 25 por ciento, y Morelos, con 23 por ciento.

Las cinco entidades con retrocesos fueron Nayarit, con una disminución de 1.9 por ciento; Campeche, con 1.1 por ciento, y Durango, Jalisco y Tamaulipas, con bajas de 0.7 por ciento cada una.

En cuanto a la proporción de habitantes en pobreza laboral, el indicador disminuyó anualmente en 20 entidades. El Estado de México encabezó las reducciones, con 9.9 puntos porcentuales, seguido de Morelos, con 9.2, y San Luis Potosí, con 8.7 puntos.

En contraste, los aumentos anuales más pronunciados ocurrieron en Baja California Sur, con 1.9 puntos porcentuales; Nayarit, con 1.6, y Yucatán, con 1.4 puntos.

Respecto del trimestre anterior, Hidalgo registró la mayor disminución, de 4.7 puntos porcentuales; Michoacán bajó 4.6 puntos y Zacatecas, 4.3. Los incrementos más altos correspondieron a Oaxaca, con 2.7 puntos; Baja California Sur, con 1.5, y Sonora, con 1.4 puntos.

La organización México, ¿cómo vamos?, que analizó los resultados del Inegi, destacó que las mujeres enfrentan una mayor incidencia de pobreza laboral. Su tasa fue de 32.5 por ciento, frente a 28.2 por ciento entre los hombres, una brecha de 4.3 puntos porcentuales.

La organización señaló que en todas las entidades hay más mujeres que hombres en esta condición. A escala nacional, por cada 100 hombres en pobreza laboral se contabilizaron 115 mujeres.