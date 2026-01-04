Militares de Venezuela respaldan a Delcy Rodríguez como presidenta encargada

Comparte esta Noticia

CARACAS.- El alto mando militar de Venezuela manifestó su respaldo pleno a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que designó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada de la República, así como al decreto de conmoción exterior emitido tras los recientes acontecimientos en el país.

En un mensaje transmitido en cadena nacional, el general en jefe Vladimir Padrino López dio lectura a un comunicado oficial en el que aseguró que el gobierno bolivariano mantiene la gobernabilidad y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se encuentra desplegada en todo el territorio nacional.

“Nuestra institución continuará empleando todas sus capacidades disponibles para la defensa militar, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz”, señala el documento difundido por el alto mando castrense.

En el pronunciamiento, la cúpula militar denunció lo que calificó como “el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, y de su esposa, la primera dama, Cilia Flores de Maduro”.

Padrino López afirmó que durante los hechos ocurridos la madrugada del sábado 3 de enero, elementos militares de Estados Unidos habrían asesinado “a sangre fría” a integrantes del equipo de seguridad presidencial, así como a soldados y civiles, versión que fue incluida en el comunicado oficial leído ante el país.

El alto mando reiteró su lealtad a las instituciones del Estado y su disposición para garantizar la estabilidad interna frente al escenario que calificó como una agresión externa.