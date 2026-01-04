Recaudación del IVA tiene su peor noviembre pese al Buen Fin 2025

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- En noviembre pasado, los ingresos del Gobierno federal por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) registraron su peor caída en al menos nueve años, pese a que durante ese mes se llevó a cabo la temporada de ofertas y descuentos del Buen Fin.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la recaudación por este impuesto ligado al consumo ascendió a 114 mil 684.2 millones de pesos, lo que representó una contracción anual real de 27.4 por ciento.

Se trata de la mayor disminución observada en un mes de noviembre desde 2017, cuando la recaudación del IVA cayó 32.3 por ciento, según datos oficiales de la dependencia.

El informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública de la SHCP detalla que, en el decimoprimer mes del año, la recaudación tributaria total retrocedió 9.1 por ciento anual, afectada principalmente por el desplome del IVA.

En el mismo periodo, la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que grava productos como combustibles, cigarros y bebidas azucaradas, presentó una caída de 10.3 por ciento anual. En contraste, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) fue el único gravamen con un desempeño positivo, al registrar un incremento de 3.7 por ciento en noviembre.

Para James Salazar, subdirector de Análisis Económico de Kapital Grupo Financiero, estos resultados reflejan la debilidad económica que ha prevalecido en el país, especialmente durante la segunda mitad del año.

“Aunque el consumo ha tenido altibajos a lo largo del año, el comercio ha mostrado una clara debilidad. Incluso en noviembre, pese a la realización del Buen Fin y al cumplimiento de metas, la variación fue la más baja desde la pandemia”, explicó el analista.

En este contexto, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reportó que en noviembre las ventas totales crecieron 6.5 por ciento, cifra que resultó 1.1 puntos porcentuales menor a la registrada en el mismo mes del año previo.

Salazar señaló que el retroceso del IVA durante noviembre evidencia las dificultades que enfrenta el consumo interno, uno de los principales motores de la economía nacional.

Pese a este desempeño mensual, la SHCP destacó que, en el acumulado de los primeros 11 meses del año, los ingresos presupuestarios crecieron 2.3 por ciento, con lo que se acumulan cinco años consecutivos de incrementos impulsados por la recaudación tributaria.