Trump envía a Minnesota a su zar fronterizo tras muerte de otro manifestante a manos del ICE

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que enviará a Tom Homan, su zar fronterizo, al estado de Minnesota, luego de la indignación generada por un segundo tiroteo mortal cometido por agentes de inmigración contra un ciudadano estadounidense durante el fin de semana en la ciudad de Mineápolis.

A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario señaló que Homan es “duro pero justo” y que reportará directamente a la Presidencia. De manera paralela, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el funcionario asumirá la coordinación de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado.

El anuncio se produce un día después de que Trump declarara al The Wall Street Journal que su administración revisa el más reciente tiroteo y que incluso evalúa retirar temporalmente a los agentes de inmigración de la zona de Mineápolis.

El sábado, agentes federales dispararon y mataron a Alex Pretti, de 37 años. El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que se trató de un ataque; sin embargo, videos verificados por Reuters muestran a la víctima sosteniendo un teléfono celular, no un arma, mientras intentaba auxiliar a manifestantes que habían sido empujados al suelo por los agentes.

Este caso se suma a otro ocurrido el 7 de enero, cuando un agente federal de inmigración mató de un disparo a la ciudadana estadounidense Renee Good, quien se encontraba dentro de su vehículo. Aunque autoridades federales afirmaron que la mujer intentó embestir al agente con el automóvil, grabaciones difundidas posteriormente sugieren que intentaba alejarse del lugar cuando recibió el disparo.

Los dos incidentes han provocado protestas y cuestionamientos públicos sobre el uso de la fuerza por parte de agentes migratorios, así como un creciente debate sobre la actuación federal en operativos de control migratorio dentro de territorio estadounidense.

