Morena completa siete coordinaciones estatales rumbo a las elecciones de 2027

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Morena completó este lunes la designación de sus coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en siete entidades que renovarán gubernatura en 2027, con lo que avanzó en la definición de los perfiles que encabezarán su organización política rumbo al próximo proceso electoral.

Las designaciones fueron anunciadas a lo largo del lunes en el World Trade Center de la Ciudad de México y correspondieron a Chihuahua, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Nuevo León, Tlaxcala y San Luis Potosí.

Aunque estos nombramientos colocan a los seleccionados en posiciones relevantes dentro del proceso político rumbo a 2027, las coordinaciones no equivalen jurídicamente a candidaturas o precandidaturas, las cuales deberán definirse posteriormente conforme a la legislación electoral y los procedimientos partidistas.

En Chihuahua, Morena designó a Cruz Pérez Cuéllar, actual presidente municipal de Ciudad Juárez, después de un proceso interno en el que también participó la senadora Andrea Chávez. La dirigencia reconoció que la competencia fue cerrada y llamó a mantener la unidad entre los distintos grupos del partido.

Pérez Cuéllar reconoció públicamente el trabajo de Chávez durante el proceso y la calificó como una competidora fuerte, al tiempo que llamó a cerrar filas dentro del movimiento.

Para Baja California Sur fue seleccionado Manuel Alejandro Cota Cárdenas, diputado vinculado al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien en 2024 llegó a la Cámara de Diputados por la bancada de Morena.

Cota Cárdenas estudió Ingeniería Empresarial Agropecuaria en la Universidad Autónoma de Guadalajara y cuenta con una maestría en Comunicación Política y Gobernanza. También ha ocupado cargos en la administración pública de La Paz y participó en 2023 en el proceso político por la alcaldía de ese municipio.

En Sonora, la coordinación quedó en manos de la senadora con licencia Lorenia Valles Sampedro, quien anteriormente se desempeñó como diputada federal y directora del Sistema DIF estatal.

Uno de los procesos con particularidades fue Nayarit. La dirigencia informó que Héctor Santana obtuvo el mayor respaldo en la encuesta interna, pero finalmente la coordinación fue asignada a Jasmine María Bugarín Rodríguez, militante del Partido Verde y la mujer mejor posicionada en el ejercicio.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, explicó que la decisión obedeció a los criterios utilizados por el partido para garantizar que mujeres encabecen las coordinaciones en determinadas entidades. Los resultados de las encuestas telefónicas y domiciliarias fueron presentados a quienes participaron en el proceso.

Bugarín cuenta con experiencia como diputada local, diputada federal y senadora por Nayarit. En junio pasado solicitó licencia a su escaño para participar en el proceso interno rumbo a la renovación de la gubernatura.

En Nuevo León, Morena designó a Clara Luz Flores Carrales. La exalcaldesa de General Escobedo militó durante dos décadas en el PRI antes de separarse de ese partido en 2020 y posteriormente fue candidata a la gubernatura de Nuevo León por la coalición encabezada por Morena en las elecciones de 2021.

Ana Lilia Rivera Rivera fue seleccionada para encabezar la coordinación en Tlaxcala. La legisladora, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, tuvo anteriormente militancia en el PRD y actualmente forma parte de Morena.

Para San Luis Potosí, la dirigencia eligió a Elí César Cervantes Rojas. Citlalli Hernández señaló que su responsabilidad será organizar al movimiento y trabajar en la construcción de acuerdos entre las distintas expresiones del morenismo en la entidad.

San Luis Potosí presenta una situación distinta respecto de otras entidades, debido a que Morena ha señalado que en ese estado no participará en alianza con sus habituales socios políticos, el Partido del Trabajo y el Partido Verde.

Las siete designaciones se suman a las realizadas previamente en otras entidades. Entre ellas se encuentran las de Carlos Torres Piña en Michoacán, Eugenio “Gino” Segura Vázquez en Quintana Roo, Beatriz Mojica Morga en Guerrero y Verónica Díaz Robles en Zacatecas.

El proceso de selección ha provocado inconformidades en algunas entidades y diferencias con partidos aliados, particularmente el PT. Las dirigencias partidistas han mantenido negociaciones mientras continúan las definiciones políticas relacionadas con las elecciones de 2027.

Los coordinadores tendrán ahora la tarea partidista de organizar las estructuras estatales y buscar acuerdos entre los diferentes grupos internos. La eventual definición de candidaturas a las gubernaturas corresponderá a una etapa posterior del proceso electoral.