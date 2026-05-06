Niegan ejidatarios de Tihosuco entrega gratuita de tierras para base militar

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Foto de archivo

TIHOSUCO.- El proyecto para instalar una base militar en la comunidad de Tihosuco se mantiene en análisis al interior del ejido, luego de que los ejidatarios acordaran no donar las tierras solicitadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Durante una asamblea celebrada el 3 de mayo, los integrantes del núcleo agrario determinaron que cualquier posible cesión del terreno solo podrá realizarse mediante figuras legales como el usufructo, arrendamiento, comodato o, en su caso, a través de un proceso de expropiación.

Los ejidatarios subrayaron que las tierras no están en venta ni pueden ser donadas, por lo que insistieron en que cualquier acuerdo deberá apegarse a la normatividad agraria vigente y contar con la aprobación de la asamblea.

Según lo expuesto en la reunión, la Sedena contempla requerir alrededor de 30 hectáreas para el desarrollo del proyecto, superficie que aún se encuentra en discusión y será abordada en próximas sesiones.

También se prevé que representantes de la dependencia federal acudan a la siguiente asamblea para presentar formalmente los alcances de la obra, detallar las características de la posible instalación militar y atender las dudas de los habitantes.

El tema ha comenzado a generar expectativa en la comunidad, debido al impacto territorial y social que implicaría una infraestructura de este tipo en la zona maya, donde las decisiones sobre la tierra se toman de manera colectiva en las asambleas agrarias.