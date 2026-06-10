Transporte urbano de Chetumal dejará de aceptar efectivo a partir de julio

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El Instituto de Movilidad de Quintana Roo informó que a mediados de julio dejará de aceptarse el pago en efectivo en la ruta Sian Ka’an-Las Américas de Chetumal, como parte de la implementación del nuevo sistema de transporte urbano del programa MOBI.

El director general del organismo, Rafael Hernández Kotasek, explicó que el cobro se realizará exclusivamente mediante tarjetas prepago, una medida que busca brindar mayor control en la recaudación y evitar irregularidades en el manejo del dinero.

Detalló que el proceso de credencialización comenzará el próximo 29 de junio, fecha a partir de la cual los usuarios podrán tramitar y obtener las tarjetas que serán utilizadas en las nuevas unidades eléctricas que operarán en esa ruta. Para ello se instalarán módulos permanentes en distintos puntos de la ciudad, cuya ubicación será anunciada próximamente.

Hernández Kotasek señaló que las tarjetas no tendrán costo para los usuarios y podrán recargarse tanto en tiendas de conveniencia como mediante una aplicación móvil. Precisó que únicamente las personas adultas mayores y aquellas con discapacidad contarán con credenciales personalizadas.

Añadió que, en caso de extravío, la reposición de la tarjeta tendrá un costo que será definido posteriormente.

Como parte del modelo de operación del sistema MOBI, la tarjeta permitirá realizar transbordos gratuitos durante un periodo de hasta dos horas después de haber pagado el primer viaje. Esto permitirá a los usuarios regresar por la misma ruta o abordar otro recorrido sin realizar un nuevo pago.

El funcionario destacó que este beneficio generará ahorros para los pasajeros, especialmente para quienes realizan varios desplazamientos durante el día.

El proyecto contempla la operación de 60 autobuses eléctricos distribuidos en 10 rutas urbanas, además de seis unidades de reserva destinadas a cubrir mantenimientos o eventualidades operativas.

Entre los próximos circuitos que se incorporarán al sistema se encuentran Calderitas, Payo Obispo, Universidad Autónoma de Quintana Roo, Universidades e Insurgentes, con el objetivo de ampliar gradualmente la cobertura del transporte público en la capital del estado.

De acuerdo con el Imoveqroo, el esquema de pago electrónico y transbordos gratuitos forma parte de una estrategia de largo plazo que se prevé mantener durante al menos los próximos 15 años dentro de la primera etapa del proyecto MOBI en Quintana Roo.