Operativo de Semar golpea al narco con decomiso de dos toneladas de cocaína en Acapulco

CIUDAD DE MÉXICO.- En una operación marítima encabezada por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fueron aseguradas aproximadamente dos toneladas de cocaína en el puerto de Acapulco.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que con este decomiso la actual administración ha incautado más de 60 toneladas de cocaína en aguas mexicanas, lo que representa un golpe a las finanzas del crimen organizado y evita que esta droga llegue a las calles.

Por otra parte, a finales de febrero el Gabinete de Seguridad presentó un balance de los operativos realizados en Sinaloa, como parte del despliegue permanente de fuerzas federales instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con García Harfuch, las acciones de seguridad en esa entidad dejaron como resultado la detención de 2,225 personas por delitos de alto impacto, además del aseguramiento de 33 toneladas de droga.

También fueron desmantelados 1,942 laboratorios y áreas de concentración de metanfetamina.

En estos operativos se decomisaron además 4,850 armas de fuego —una de cada cinco aseguradas en el país corresponde a Sinaloa—, más de un millón de cartuchos, así como ametralladoras, rifles Barrett calibre .50, lanzagranadas, granadas y más de 5,500 artefactos explosivos improvisados.