Peso y Bolsa Mexicana caen ante tensión en Medio Oriente

CIUDAD DE MÉXICO.- El peso mexicano se depreciaba este lunes por tercera jornada consecutiva, en medio de un deterioro del ánimo en los mercados internacionales ante la falta de señales de que termine el conflicto en Medio Oriente.

La moneda mexicana cotizaba en 17.8410 por dólar, con una pérdida de 0.37 por ciento, mientras los precios del petróleo subían a niveles no vistos desde mediados de 2022, impulsados por temores de una posible reducción del suministro y su impacto en la inflación y el crecimiento económico mundial.

En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores también registraba pérdidas en las primeras operaciones del día.

El índice líder S&P/BMV IPC caía 1.41 por ciento, para ubicarse en 66,365.82 puntos, perfilándose a su tercera jornada consecutiva de retrocesos.

Entre las emisoras con mayores pérdidas destacaban los títulos de Megacable, que bajaban 3.08 por ciento a 60.65 pesos, seguidos por los de Pinfra, con una caída de 2.76 por ciento hasta 270.02 pesos.

Felipe Mendoza, analista de la firma EBC Financial Group, señaló que el comportamiento del mercado refleja un periodo de alta volatilidad.

“Mi expectativa para el día ya se viene cumpliendo y es de esta máxima volatilidad en la mayoría de activos, sobre todo en el dólar global y el petróleo”, explicó.

El nerviosismo en los mercados ha llevado a los inversionistas a reducir su exposición a activos considerados de mayor riesgo. Durante la noche del domingo, el peso llegó a debilitarse hasta 18.0215 unidades por dólar, uno de sus niveles más bajos en lo que va del año.

En el contexto internacional, Irán designó a Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre, Alí Jamenei, como líder supremo del país, lo que sugiere que los sectores más duros continúan al mando en Teherán, una semana después del inicio de las hostilidades con Estados Unidos e Israel.

El nombramiento podría generar tensiones con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien declaró el domingo que Washington debería tener voz en la selección del nuevo líder.