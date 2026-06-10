Ordenan suspensión provisional del presidente Gustavo Petro mientras enfrenta investigación

Comparte esta Noticia

COLOMBIA.- La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia, Gloria Arizabaleta, ordenó la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro mientras se desarrolla una investigación en su contra por presunta participación en actividades relacionadas con la actual campaña electoral.

La medida establece que Petro deberá permanecer separado temporalmente de sus funciones hasta el próximo 21 de junio, fecha en que se celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

Arizabaleta argumentó que la legislación le permite adoptar medidas cautelares cuando existan elementos que sugieran que la permanencia de un funcionario en el cargo podría influir o interferir en el desarrollo de una investigación en curso.

La congresista señaló que la presunta intervención en política constituye una falta considerada como grave dentro del marco disciplinario colombiano y justificó la decisión por la relevancia del cargo que ocupa el mandatario y la trascendencia de los hechos investigados.

La determinación ha generado controversia debido a que, de concretarse, representaría un hecho sin precedentes en Colombia, ya que ningún presidente en funciones ha sido suspendido de manera provisional por una decisión de este tipo. Además, diversos sectores han señalado que la facultad de suspender al jefe de Estado corresponde al Senado de la República y no a la Comisión de Investigación y Acusación.

La investigación contra Petro fue abierta el pasado 26 de mayo, luego de varias denuncias que lo señalan por supuestamente intervenir en asuntos relacionados con la contienda electoral en la que se elegirá a su sucesor.

Al momento de emitirse la resolución, el presidente colombiano se encontraba en la ciudad de Nueva York participando en actividades oficiales ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

La representante legislativa indicó además que contra esta decisión no procede ningún recurso dentro de la propia comisión.