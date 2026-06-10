Sheinbaum destaca baja de la inflación y fortaleza del peso mexicano

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la inflación anual en México se ubicó en 3.94 por ciento durante mayo, por debajo del 4 por ciento, resultado que atribuyó a las acciones implementadas para contener el aumento de precios y fortalecer la estabilidad económica del país.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria calificó como una buena noticia el reporte difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y aseguró que la tendencia refleja la confianza que existe en la economía mexicana.

Sheinbaum señaló que la estabilidad de los precios es resultado de diversas estrategias impulsadas por el gobierno federal, entre ellas los acuerdos para evitar incrementos en los combustibles, el control de precios de productos básicos mediante el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) y el trabajo coordinado con productores agrícolas para mejorar el abastecimiento en los mercados.

“Estamos abajo de 4 por ciento y sigue disminuyendo la inflación”, afirmó la presidenta, quien también relacionó estos resultados con la fortaleza que ha mostrado el peso mexicano frente al dólar y con el clima de certeza jurídica para las inversiones.

La titular del Ejecutivo consideró que estos indicadores económicos favorecen la llegada de nuevos proyectos productivos y anticipó que durante la segunda mitad del año podrían concretarse más inversiones en el país.

De acuerdo con el reporte más reciente del INEGI, el Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en 145.527 puntos durante mayo, lo que representó una disminución mensual de 0.21 por ciento. En su comparación anual, la inflación general alcanzó 3.94 por ciento.

Por componentes, la inflación subyacente —que excluye productos con alta volatilidad— se situó en 4.19 por ciento anual, mientras que la no subyacente registró una tasa de 3.10 por ciento.