UIF descarta operaciones sospechosas en empresas ligadas a cuñado de AMLO

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que no detectó movimientos financieros irregulares en las empresas Envíos del Bienestar SA de CV y Pagos del Bienestar SA de CV, vinculadas a Rodrigo Gutiérrez Müller.

De acuerdo con un comunicado conjunto de autoridades hacendarias y de seguridad, el análisis realizado no arrojó operaciones inusuales, relevantes o sospechosas relacionadas con dichas compañías, tras revisar bases de datos institucionales y aplicar mecanismos de monitoreo financiero.

El posicionamiento oficial surge en medio de cuestionamientos derivados de reportes periodísticos que relacionan a las empresas con presuntas redes de lavado de dinero. Una investigación del diario El Universal apunta a que las firmas habrían sido constituidas junto a socios vinculados con operaciones por cerca de 50 millones de dólares bajo sospecha.

En este contexto, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) solicitaron formalmente a la UIF profundizar en las indagatorias, al considerar que podrían existir posibles esquemas de corrupción o conflictos de interés.

El caso ha cobrado notoriedad por la relación familiar de Gutiérrez Müller con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ya que es hermano de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del exmandatario.

La UIF subrayó que sus revisiones se apegan a sus facultades legales y se realizan bajo criterios de confidencialidad y secreto bancario, además de que mantiene vigilancia constante del sistema financiero mediante reportes de instituciones y avisos de actividades vulnerables.

No obstante, especialistas señalan que la inexistencia de alertas financieras no descarta otras posibles irregularidades, como faltas administrativas o conflictos de interés, que podrían ser investigadas por otras instancias.