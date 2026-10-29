Peña Nieto se suma a condolencias por Cárdenas y destaca su legado político

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CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente Enrique Peña Nieto reconoció a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como una figura fundamental de la transición democrática de México y lamentó su fallecimiento mediante un mensaje difundido este jueves 29 de octubre.

En redes sociales, destacó las aportaciones del fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la apertura política y la pluralidad del país.

“Su lucha por la apertura política, la pluralidad y el fortalecimiento de nuestra democracia deja una huella imborrable en la historia contemporánea del país”, expresó.

Cárdenas murió el miércoles a los 92 años. Peña Nieto transmitió sus condolencias a sus familiares y seres queridos y concluyó su despedida con la frase “Descanse en paz”.

El mensaje se sumó a las expresiones de pesar de la presidenta Claudia Sheinbaum y del expresidente Andrés Manuel López Obrador por la muerte del político.