Pío López Obrador busca coordinación de Morena en Chiapas y promueve amparo contra Fiscalía de CDMX

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TUXTLA GUTIÉRREZ.- Pío Lorenzo López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, solicitó su registro para participar en el proceso interno de Morena por la coordinación del Distrito 9 federal de Chiapas, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, mientras mantiene abierto otro frente jurídico mediante un amparo contra la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El político chiapaneco anunció su inscripción como aspirante a la Coordinación Distrital de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, dentro del procedimiento mediante el cual Morena definirá a sus representantes territoriales rumbo al proceso electoral federal de 2027.

Su registro corresponde por ahora a un cargo interno del partido y no representa formalmente una candidatura a diputado federal. El proceso deberá continuar con las etapas establecidas por Morena para definir posteriormente sus candidaturas.

López Obrador señaló que aceptará los resultados del mecanismo interno y aseguró que la definición se realizará mediante una encuesta.

Al anunciar su participación, recordó que mantiene actividad política en Chiapas desde hace décadas y que en 2009 realizó trabajo territorial en el mismo distrito electoral en el que ahora pretende encabezar la coordinación de Morena.

Pío López Obrador es hermano menor del expresidente Andrés Manuel López Obrador y ha participado durante años en el movimiento político que posteriormente dio origen a Morena.

Su nombre adquirió notoriedad nacional después de que en 2020 fueran difundidos videos grabados en 2015 en los que aparece recibiendo paquetes de dinero de David León Romero, quien entonces estaba relacionado con el gobierno de Chiapas. El caso fue objeto de investigaciones de las autoridades electorales y ministeriales.

De manera paralela a su participación en el proceso partidista, López Obrador promovió un juicio de amparo contra la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por lo que su defensa considera una demora injustificada en la resolución de una investigación penal en la que figura como víctima.

El despacho Hernández-Romo Abogados informó que la demanda de amparo indirecto fue presentada el 1 de octubre y posteriormente turnada al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México.

La inconformidad está relacionada con la carpeta de investigación FIEAE/C/UI-1C/D/79/03-24. La defensa reclama que el Ministerio Público no ha determinado si ejercerá o no acción penal dentro del expediente.

Los abogados argumentaron que la falta de una resolución dentro de un plazo razonable vulneraría el derecho de su representado a recibir una procuración de justicia pronta y expedita.

La defensa no reveló la identidad de las personas involucradas ni detalles sobre los hechos investigados, al señalar que la carpeta se encuentra sujeta a las reglas de reserva correspondientes a las investigaciones penales.

Este recurso se suma a otro amparo promovido en septiembre contra la Fiscalía General de la República por la presunta demora en una investigación diferente, relacionada con el posible delito de revelación de secretos.

La actividad jurídica de Pío López Obrador coincide así con su incorporación al proceso interno de Morena en Chiapas, donde buscará encabezar la coordinación correspondiente al Distrito 9 federal.

La eventual obtención de esa coordinación sería una etapa dentro del procedimiento partidista rumbo a 2027, pero no equivale todavía a una candidatura formal a la Cámara de Diputados.