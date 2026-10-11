PRI propone prohibir celulares en mamparas electorales de Quintana Roo para evitar fotografías del voto

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CHETUMAL.- La presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Quintana Roo, Cora Amalia Castilla Madrid, anunció que propondrá al Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) restringir el uso de teléfonos celulares dentro de las mamparas de votación, con el propósito de impedir que los ciudadanos fotografíen sus boletas durante las jornadas electorales.

La dirigente priista explicó que la iniciativa será presentada mediante los representantes de su partido ante el Consejo General del organismo electoral y consistirá en solicitar que los votantes dejen sus dispositivos móviles sobre una mesa antes de ingresar al espacio destinado a emitir el sufragio.

Según Castilla Madrid, esta medida permitiría reducir el riesgo de que se utilicen fotografías de las boletas como mecanismos para comprobar el sentido del voto, una práctica que, desde su perspectiva, puede afectar la libertad del sufragio y la transparencia de los procesos electorales.

La dirigente señaló que el uso de teléfonos celulares y códigos QR durante la votación constituye una preocupación que debe ser atendida por las autoridades electorales, independientemente del partido político que pudiera resultar beneficiado.

“Hay un problema real y es que a través de los celulares y a través de los QR se toman las fotografías y afectan al proceso electoral. Es algo que se debe poner sobre la mesa porque no es conveniente para ningún partido político”, manifestó.

Castilla Madrid consideró necesario abrir una discusión sobre el uso de dispositivos electrónicos dentro de las mamparas, particularmente por la posibilidad de que sean empleados para registrar imágenes de las boletas marcadas.

Aclaró que corresponderá al IEQROO analizar el planteamiento y determinar si existen condiciones para aprobar alguna disposición relacionada con el ingreso de teléfonos celulares a los espacios de votación.

La propuesta todavía no constituye una medida oficial ni una prohibición vigente, pues primero tendría que ser presentada y revisada por el órgano electoral.

La presidenta estatal del PRI también destacó la importancia de fortalecer la participación ciudadana en los próximos procesos electorales, al considerar que el abstencionismo representa uno de los principales desafíos para los partidos políticos.

Sostuvo que las distintas fuerzas políticas deben promover que un mayor número de ciudadanos acuda a las urnas, además de impulsar acciones que contribuyan a generar confianza en el desarrollo de las elecciones.

En el caso de los partidos de oposición, señaló que resulta indispensable contar con representantes en todas las casillas para vigilar la jornada electoral y documentar las irregularidades que pudieran presentarse.

De acuerdo con su planteamiento, la presencia de representantes partidistas permitiría dar seguimiento a los procedimientos de votación y disponer de elementos para presentar las denuncias correspondientes cuando se detecten posibles anomalías.

Por otra parte, Castilla Madrid reiteró sus cuestionamientos contra las autoridades electorales, a las que acusó de actuar con parcialidad en favor de Morena y de no atender de manera equitativa las inconformidades presentadas por los partidos de oposición.

La dirigente afirmó que, desde su perspectiva, los órganos encargados de organizar y resolver las controversias electorales mantienen un trato desigual hacia las fuerzas políticas que no forman parte del partido gobernante.

Sostuvo que diversas quejas y denuncias promovidas por la oposición no han recibido la atención que considera adecuada, situación que atribuyó a una supuesta inclinación de las autoridades hacia Morena y la presidenta de la República.

Estas afirmaciones corresponden a señalamientos de la dirigente priista y no constituyen, por sí mismas, una determinación que acredite actuaciones irregulares de los organismos electorales.

Como ejemplo de sus inconformidades, Castilla Madrid recordó la impugnación promovida por el PRI contra la reforma electoral que modificó las reglas para asignar regidurías de representación proporcional en los ayuntamientos de Quintana Roo.

La modificación establece que los candidatos que pierdan la elección por la presidencia municipal no puedan acceder automáticamente a una regiduría por esa vía, y que la asignación de los espacios de representación proporcional comience con la primera persona registrada en la lista de candidatos a regidores.

La dirigente sostuvo que este cambio afecta los incentivos para participar en las contiendas municipales, al eliminar la posibilidad de que quienes encabecen las planillas y no obtengan el triunfo puedan incorporarse al Cabildo mediante el mecanismo de representación proporcional.

Castilla Madrid calificó la reforma de inconstitucional y cuestionó la respuesta que recibió la impugnación presentada por su partido, al considerar que el resultado reflejó una actuación parcial de las autoridades electorales.