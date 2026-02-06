Sheinbaum defiende cero impunidad tras arresto de edil morenista en Jalisco

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que Morena, al igual que ningún partido político, no puede ser un “paraguas para delinquir”, luego de la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, militante de ese partido y señalado por presuntos vínculos con actividades criminales.

Durante su conferencia realizada en las instalaciones del 12 Batallón de Infantería de la 21 Zona Militar, la mandataria explicó que la actuación contra el alcalde se derivó de denuncias ciudadanas presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gabinete de Seguridad, algunas de las cuales —dijo— recibió personalmente.

“En particular, en el caso de Tequila, yo misma recibí denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanas y ciudadanos que se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal. A partir de esas y de otras denuncias presentadas directamente ante la Fiscalía General, se abrió la investigación que finalmente derivó en la detención de ayer”, señaló.

Sheinbaum subrayó que el hecho de que el alcalde pertenezca a Morena no implica ningún tipo de protección política.

“Es muy importante que se sepa: ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse. Eso debe quedar muy claro en el país”, enfatizó.

La presidenta aclaró que será el Poder Judicial el que determine la responsabilidad penal del detenido, pero reiteró que las autoridades deben actuar siempre que existan denuncias formales.

“Cuando hay denuncia ciudadana hay que revisarla y actuar en consecuencia, como se hace con cualquier persona, sea o no funcionario público. Cuando hablamos de cero impunidad, hablamos de eso: de que la ley se aplique sin excepciones. La ley es una norma social indispensable”, concluyó.