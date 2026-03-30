Supervisa Mara Lezama operativo de seguridad de Semana Santa

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CANCÚN.- Con el objetivo de garantizar un periodo vacacional seguro para residentes y turistas, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, encabezó este lunes la sesión de la Mesa de Seguridad estatal.

Durante el encuentro, se realizó un seguimiento puntual a las estrategias de vigilancia y prevención desplegadas en los once municipios, manteniendo un monitoreo estricto sobre el operativo especial de Semana Santa 2026 para salvaguardar la integridad de las familias en este cierre de marzo.

La mandataria estatal destacó que la coordinación estrecha entre los tres órdenes de gobierno y las fuerzas armadas es fundamental para mantener la tranquilidad en los principales destinos turísticos y zonas urbanas. Lezama Espinosa enfatizó que el trabajo en equipo permite una capacidad de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, asegurando que tanto los visitantes que disfrutan de las playas como la comunidad local cuenten con un entorno de paz. “La prevención y la vigilancia constante son la clave para que esta temporada transcurra en orden”, puntualizó la gobernadora.

En el marco de esta reunión, se instruyó a los integrantes de la Mesa de Seguridad a no bajar la guardia en los puntos de mayor afluencia, reforzando la presencia de elementos en balnearios, carreteras y centros recreativos.

El Gobierno de Quintana Roo reafirma así su compromiso con la construcción de paz, apostando por una estrategia integral que combina inteligencia, proximidad social y una logística operativa robusta para consolidar al Caribe Mexicano como un destino seguro y confiable a nivel internacional.