Quintana Roo alcanza en 2026 la mayor inversión pública de su historia reciente: Mara Lezama

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Quintana Roo alcanzó en 2026 la mayor inversión pública de su historia reciente, resultado de una política de disciplina presupuestaria, orden financiero, austeridad y combate a la corrupción que ha permitido destinar más recursos a obras prioritarias, destacó la gobernadora Mara Lezama Espinosa en el marco de su Cuarto Informe de Gobierno.

Mara Lezama señaló que esta política pública, acompañada de una gestión permanente ante el Gobierno de México, ha permitido transformar recursos en hospitales, carreteras, puentes y obras de movilidad que atienden necesidades históricas de las familias quintanarroenses.

En salud, se impulsa una gestión histórica para la creación y fortalecimiento de nueve hospitales, cinco de ellos en construcción simultánea. Tan solo cinco obras hospitalarias representan una inversión superior a 5 mil 500 millones de pesos.

El nuevo Hospital General de Chetumal ampliará su capacidad de 90 a 120 camas y contará con tomógrafo, resonancia magnética, quirófanos y hemodinamia. A ello se suman los nuevos hospitales del ISSSTE en Chetumal y Cancún, ambos con capacidad proyectada de 90 camas.

En la Zona Maya, el Hospital General de Felipe Carrillo Puerto crecerá de 30 a 60 camas, contará con 16 consultorios e incorporará parto tradicional intercultural, mientras que el Hospital Integral de José María Morelos tendrá 14 camas y dará cobertura a 64 comunidades.

La transformación de los servicios de salud incluye también dos Salas de Hemodinamia, una en Cancún y otra en Chetumal, así como un nuevo tomógrafo simulador de 32 cortes, visión 3D y túnel de 90 centímetros para mejorar la precisión de tratamientos de radioterapia.

En infraestructura y movilidad, el Puente Nichupté representa una inversión federal de 10 mil 319 millones de pesos. Con 11.2 kilómetros, tres carriles y ciclovía, constituye una nueva alternativa gratuita de conexión hacia la Zona Hotelera de Cancún.

A esta infraestructura se suman la modernización de 13.3 kilómetros del bulevar Luis Donaldo Colosio, la avenida Chac Mool con 4.2 kilómetros y una inversión de 255 millones de pesos, así como el Distribuidor Vial Kukulcán, que registra un avance de 30.7 por ciento y representa 484 millones de pesos.

El corredor Cancún-Isla Blanca moderniza 25 kilómetros y amplía la vialidad de dos a cuatro carriles, con 380.9 millones de pesos en los tramos actualmente en ejecución y la generación de más de 14 mil empleos.

También avanza el Libramiento de Carga Cancún Sur que contempla la ampliación de la Av. Huayacán, una obra de 14.85 kilómetros y alrededor de 3 mil 100 millones de pesos que conectará las carreteras federales 180 y 307 con la terminal de carga del Tren Maya y la prolongación de esta avenida.

En el centro y sur del estado se rehabilitaron 10.47 kilómetros de la carretera Bacalar-Buenavista para beneficio de 359 mil 392 usuarios; se amplía a cuatro carriles el ramal Javier Rojo Gómez con 100 millones de pesos, y se moderniza el Puente Internacional Río Hondo para fortalecer la conexión logística y comercial entre México y Belice.

Mara Lezama destacó que esta transformación se complementa con proyectos estratégicos como el Tren Maya, el futuro Tren Maya de carga y el Aeropuerto Internacional de Tulum, infraestructura que amplía la conectividad, fortalece la actividad económica y abre nuevas oportunidades de desarrollo para Quintana Roo.

La Gobernadora afirmó que el resultado de ordenar las finanzas públicas se refleja precisamente en estas obras: menos recursos destinados al pago de deuda, mayor capacidad de inversión y una gestión pública orientada a convertir el dinero del pueblo en infraestructura que genere bienestar y prosperidad compartida.