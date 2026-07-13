Trump ordena restablecer bloqueo naval a Irán y una tasa del 20% de “protección” a barcos en Ormuz

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes el restablecimiento del bloqueo naval contra Irán y la aplicación de un cobro equivalente al 20 por ciento del valor de la mercancía transportada por el estrecho de Ormuz, luego de que Teherán anunciara el cierre de esa ruta marítima en respuesta a los recientes bombardeos estadounidenses.

A través de su red social Truth Social, el mandatario afirmó que la medida entrará en vigor de inmediato, aunque no detalló el mecanismo para su implementación.

“El estrecho de Ormuz está abierto y permanecerá abierto, con o sin Irán. Estamos restableciendo el bloqueo a Irán; todos los demás países tendrán un uso justo y abierto del estrecho”, escribió.

Trump agregó que Estados Unidos asumirá el papel de “Guardián del Estrecho de Ormuz” y aseguró que se aplicará una tasa del 20 por ciento sobre toda la carga transportada para cubrir los costos de seguridad de esa vía estratégica para el comercio internacional.

El anuncio se produce después de que Irán informara el fin de semana el cierre del estrecho de Ormuz como represalia por los ataques lanzados por el Pentágono, una decisión que elevó la tensión en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.