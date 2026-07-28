Reconoce Claudia Sheinbaum a Quintana Roo por su participación en el Plan Kukulkán durante el Mundial 2026

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CIUDAD DE MÉXICO.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa participó en la ceremonia encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reconocer al personal civil, militar y de distintas instituciones que hizo posible un éxito la implementación y ejecución del Plan Kukulkán, la estrategia integral de seguridad y protección desplegada durante la Copa Mundial de Fútbol 2026, en la que México fue una de las sedes del torneo.

El acto se realizó en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, donde también fueron reconocidos servidores públicos e instituciones de Quintana Roo por su participación en las acciones de coordinación que permitieron fortalecer la seguridad durante el evento deportivo de talla internacional.

“Quintana Roo presente en la ceremonia de reconocimiento al personal que hizo posible el éxito del Plan Kukulkán durante la Copa Mundial de Fútbol 2026. Es un orgullo acompañar a nuestra presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, en este homenaje a quienes, con coordinación, compromiso y trabajo en equipo, contribuyeron a consolidar a nuestro estado como un destino seguro de talla mundial”, expresó Mara Lezama.

Por Quintana Roo, las personas distinguidas por su participación en el operativo se encuentran la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; el secretario de Seguridad Ciudadana, contralmirante Julio César Gómez Torres; el secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado Castillo; la secretaria de las Mujeres, Esther Burgos Jiménez; el director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Guillermo Núñez Leal, y el secretario técnico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Emmanuel Viveros Rodríguez.

Durante los balances del operativo, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el Plan Kukulkán fue resultado de una amplia coordinación entre el Gobierno de México y las entidades federativas, al señalar que la estrategia articuló las capacidades de más de 20 dependencias federales en conjunto con los gobiernos estatales, lo que permitió responder de manera eficaz durante el desarrollo del Mundial y dejar capacidades permanentes para fortalecer la seguridad del país.

Presentaron los resultados Gabriela Cuevas Barrón, representante honorífica y coordinadora del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026; Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; y el General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional.

El secretario García Harfuch destacó que para el Plan Kukulcán tan sólo en el ámbito estatal y municipal se desplegaron más de 90 mil 500 integrantes de las corporaciones de la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Estado de México, Hidalgo y Baja California.

“Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Quintana Roo y Baja California demostraron que la seguridad es más efectiva cuando existe confianza, coordinación y objetivos compartidos entre la federación, los estados y los municipios”, citó el titular de la SSPC.