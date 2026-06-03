Segob, SEP e ISSSTE refrendan apertura para negociar con la CNTE

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México reiteró su disposición para mantener el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con el objetivo de atender las demandas del magisterio, al tiempo que hizo un llamado a evitar acciones que afecten a estudiantes y a la población en general.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que las conversaciones sostenidas con representantes de la Coordinadora continuarán este jueves, como parte de una estrategia de negociación permanente impulsada por el gobierno federal.

Acompañada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Martí Batres, la funcionaria detalló que se propusieron dos mesas técnicas de trabajo y se espera que la CNTE designe a sus representantes para participar en ellas.

Rodríguez destacó que el Ejecutivo federal respeta plenamente el derecho a la manifestación pacífica, pero también consideró fundamental garantizar el derecho al libre tránsito de la ciudadanía.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, explicó que el Zócalo de la Ciudad de México no estuvo disponible para una concentración debido a trabajos relacionados con maniobras de protección civil, particularmente por el movimiento de estructuras de gran peso en la zona. Señaló que esta situación fue informada previamente a los integrantes del magisterio.

Asimismo, indicó que la colocación de vallas respondió a medidas preventivas para evitar riesgos a las personas que transitaban por el área.

La titular de Gobernación también condenó cualquier acto de violencia, vandalismo o provocación durante las movilizaciones y llamó a evitar el uso de artefactos como cohetones y petardos que puedan poner en peligro tanto a manifestantes como a ciudadanos.

Por su parte, Mario Delgado reiteró la intención del gobierno federal de avanzar en el compromiso de transformar el sistema de promoción docente y eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, una de las principales demandas del magisterio disidente.

En tanto, Martí Batres aseguró que el ISSSTE continuará impulsando acciones para mejorar la calidad de los servicios que presta a las y los trabajadores de la educación, así como avanzar en los procesos de modernización de la institución.

Las autoridades federales confiaron en que las mesas de diálogo permitan construir acuerdos que atiendan las demandas del sector educativo sin afectar las actividades escolares ni la movilidad de la población.