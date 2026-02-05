Salón de belleza en el Senado genera choque entre legisladores de Morena

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La operación de un espacio habilitado para servicios de maquillaje y peinado al interior del Senado de la República generó este miércoles una controversia entre legisladores de Morena, luego de confirmarse la existencia de un área acondicionada en la Torre 2 del recinto legislativo.

El espacio se localiza en el segundo piso del inmueble y habría comenzado a operar hace aproximadamente un año, principalmente durante los días de sesión plenaria. Fuentes legislativas atribuyen su habilitación a la senadora de Morena por Chihuahua, Andrea Chávez Treviño.

Durante un recorrido realizado por el medio, se constató la presencia de un área equipada con dos espejos, dos sillones negros y un lavacabezas, similar a los utilizados en salones de belleza. No obstante, Andrea Chávez negó que dicho espacio exista como salón de belleza o que sea utilizado por ella.

En contraste, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó la existencia del área y defendió su funcionamiento, al señalar que se trata de un espacio de apoyo para senadoras y senadores.

“Es un espacio adaptado para el apoyo de las senadoras y los senadores, si así se requiere, y no es nada fuera de lo normal. Existe en la Cámara de Diputados y también aquí en la Cámara de Senadores”, afirmó.

Castillo aclaró que el servicio no implica gasto alguno para el Senado, ya que cada legislador cubre de manera individual el costo de los servicios que solicite.

“Quiero reconocer que es un trabajo digno el que realiza Yazmín, la peinadora y maquillista, y que todos tenemos que estar bien presentados para las sesiones”, expresó.

De acuerdo con testimonios, el área no funciona como oficina administrativa y su uso es discrecional para servicios de maquillaje y peinado. Durante la visita al lugar se encontraba la senadora del Partido Verde Ecologista de México, Juanita Guerra, quien era atendida por la estilista identificada como Jazmín.

Pese a ello, fuentes legislativas insistieron en que el espacio habría sido habilitado para uso de la senadora Andrea Chávez.

Horas después, la legisladora difundió un comunicado en el que rechazó de manera categórica las versiones difundidas. “Ni habilité ningún salón de belleza, ni soy la de la foto, ni me peino en el Senado, ni me peina nadie”, sostuvo.

Chávez aseguró que la información publicada incurre en “imprecisiones graves”, al presentar afirmaciones sin sustento y construir una narrativa que busca atribuirle “privilegios inexistentes”, lo que —afirmó— distorsiona la realidad y vulnera el derecho de la ciudadanía a estar informada con veracidad.