Unidades eléctricas del transporte público llegarán a Chetumal a mediados de año

CHETUMAL.- Será durante el primer semestre de 2026 cuando comiencen a circular en Chetumal las nuevas unidades de transporte público con energía limpia, las cuales contarán con sistema de cobro automatizado y dispositivos de seguridad para los usuarios, informó el director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (IMOVEQROO), Rafael Hernández Kotasek.

El funcionario detalló que las unidades se encuentran actualmente en proceso de ensamblaje y, aunque aún no se tiene un porcentaje exacto de avance, está previsto que entren en operación durante la primera mitad del próximo año.

Precisó que serán 66 unidades nuevas, impulsadas por energías limpias y con tecnología de última generación, las que llegarán a la capital del Estado para sustituir a los vehículos que actualmente operan como parte del programa piloto.

Entre los principales beneficios, destacó que las nuevas unidades eléctricas funcionarán con energía verde y utilizarán exclusivamente un sistema de pago electrónico, mediante una tarjeta que podrá adquirirse y recargarse en tiendas de conveniencia, una vez que se concreten los convenios correspondientes. Además, el sistema permitirá descuentos en caso de transbordo.

Actualmente, en Chetumal operan 19 unidades en las rutas Caribe, Sian Ka’an y Calzada Veracruz. Aún están pendientes de iniciar operaciones las rutas 4 de Marzo, los circuitos de avenida Insurgentes, UQROO y Universidades, mientras que Payo Obispo y Calderitas serán las últimas en incorporarse al sistema.

Hernández Kotasek explicó que las nuevas unidades son similares a las que fueron probadas hace tres meses, pero con mejoras sustanciales, al tratarse de vehículos más modernos, con accesibilidad universal, rampas para personas con discapacidad y mayor comodidad para los usuarios.