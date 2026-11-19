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JOSÉ MARÍA MORELOS.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa supervisó los trabajos de rehabilitación de la carretera Puerto Arturo–Candelaria, una vía utilizada para el traslado de productos agrícolas que llevaba más de 18 años sin recibir mantenimiento.

La intervención, a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), comenzó el 16 de octubre y comprende la rehabilitación integral de 16.1 kilómetros. El proyecto contempla dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, para un ancho total de siete metros.

De acuerdo con la información presentada durante el recorrido, la obra beneficiará a más de 4 mil 500 habitantes y a más de mil 779 productores agrícolas. Las comunidades favorecidas directamente son Puerto Arturo, Candelaria, Xnoh Cruz, La Carolina, Santa Gertrudis, San Felipe Primero, Nueva Reforma y Othón P. Blanco.

Lezama Espinosa destacó la importancia del camino para la economía rural, debido a que permite transportar la producción de estas localidades hacia otros puntos de Quintana Roo. Señaló que su rehabilitación responde a la necesidad de mejorar los traslados de quienes dependen de las actividades del campo.

Antes de la intervención, el tramo presentaba destrucción de la carpeta asfáltica, baches, acumulación de polvo y maleza en los costados, luego de más de 18 años desde su último mantenimiento.

La gobernadora atribuyó el inicio de los trabajos a las gestiones ante el gobierno federal y al respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del equipo encabezado por el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina.

En la supervisión participaron el director del Centro SICT Quintana Roo, Guido Mendiburu Solís; el secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, José Alberto Alonso Ovando, y el presidente municipal de José María Morelos, Erik Noé Borges Yam.