Reorganizan consulados honorarios en Quintana Roo

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) formalizó diversos cambios en representaciones consulares honorarias con presencia en Quintana Roo, entre ellos la cancelación de nombramientos de representantes de Brasil y Rumania en Cancún, así como la autorización de una nueva representación honoraria del Reino de los Países Bajos en Playa del Carmen.

De acuerdo con acuerdos publicados por la Cancillería, fue cancelada la autorización otorgada a Miguel Ángel Couchonnal Mijares, quien se desempeñaba como vicecónsul honorario de Brasil en Cancún. La medida se tomó luego de que el gobierno brasileño concluyera oficialmente sus funciones diplomáticas en ese cargo.

Couchonnal Mijares había sido autorizado para ejercer funciones consulares desde julio de 2017, con jurisdicción en la zona centro-norte de Cancún y el municipio de Isla Mujeres. La cancelación fue determinada por la SRE el 2 de octubre de 2024.

Asimismo, la dependencia informó la cancelación del nombramiento de Lilian Maria Zanon como vicecónsul honoraria de Brasil en Cancún. Su representación comprendía los municipios de Solidaridad, Cozumel y Tulum, así como la comunidad de Nuevo Valladolid, en Lázaro Cárdenas.

Zanon también había recibido autorización en 2017 y la conclusión de sus funciones fue formalizada por la Cancillería el 25 de noviembre de 2024, tras la decisión adoptada por el gobierno de Brasil.

En contraste, la SRE autorizó a Saskia Helene José Bezemer para desempeñarse como cónsul honoraria del Reino de los Países Bajos en Playa del Carmen, luego de la notificación diplomática presentada por la representación neerlandesa en México.

La nueva representación tendrá jurisdicción en los estados de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, fortaleciendo la atención consular para ciudadanos neerlandeses y los vínculos institucionales en la región.

Por otra parte, la Cancillería también confirmó la cancelación del nombramiento de Eduardo de Martín Albor Villanueva como cónsul honorario de Rumania en Cancún, decisión derivada de la conclusión de sus funciones por parte del gobierno rumano.

De Martín Albor Villanueva había ejercido el cargo desde diciembre de 2015 y contaba con jurisdicción en Quintana Roo, Campeche y Yucatán. La cancelación fue formalizada el 18 de febrero de 2026.