Youtuber ofrece 40 mil pesos para atacar al obispo de Aguascalientes y desata condenas

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AGUASCALIENTES.– Una publicación atribuida al creador de contenido José Lápiz generó preocupación en Aguascalientes luego de que ofreciera 40 mil pesos utilizando una expresión interpretada como una amenaza contra el obispo Juan Espinoza Jiménez, quien recientemente había formulado críticas al gobierno federal.

El mensaje comenzó a circular en redes sociales y fue retomado públicamente por representantes de la Iglesia católica y organizaciones civiles. La publicación atribuida a Lápiz ofrecía el dinero “para que se lo madruguen”, en referencia al obispo, acompañada de expresiones ofensivas contra integrantes de la Iglesia.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) manifestó preocupación por el caso. Su presidente, Ramón Castro Castro, confirmó que tenía conocimiento de la publicación, aunque reconoció que hasta ese momento no existía certeza sobre la seriedad o alcance real de la amenaza.

El episodio ocurrió después de que Espinoza Jiménez cuestionara durante una homilía la situación política del país y sostuviera que, pese al discurso de libertad y pluralidad, existen presiones contra quienes expresan posiciones diferentes a las del gobierno.

Castro Castro defendió el derecho de los integrantes de la Iglesia a pronunciarse sobre asuntos públicos y rechazó que los obispos deban limitar su participación al ámbito estrictamente religioso. También consideró que mensajes como el difundido en redes sociales pueden tener como propósito intimidarlos.

El Frente Nacional por la Familia en Aguascalientes expresó igualmente su respaldo al obispo. Su presidente, Jaime Castro, rechazó que este tipo de expresiones consiga intimidarlo y manifestó el apoyo de la organización al prelado.

Después de la polémica, José Lápiz volvió a referirse públicamente al asunto y cuestionó que su publicación fuera interpretada literalmente. Sin embargo, durante sus posteriores declaraciones mantuvo expresiones agresivas contra integrantes de la Iglesia y señaló que continuaría realizando ofrecimientos similares.

Hasta ahora, las fuentes consultadas identifican a Lápiz como simpatizante de Morena o como un creador de contenido que difunde publicaciones relacionadas con ese partido, pero no acreditan que ocupe un cargo formal dentro de su estructura.

Ante la difusión de los mensajes, integrantes del Frente Nacional por la Familia informaron que analizarían la posibilidad de presentar una denuncia, una vez evaluado el alcance de las expresiones y el posible riesgo que representan.

Alan Capetillo, vocero de la organización, explicó que se revisaría la verosimilitud de la amenaza y las posibilidades de proceder legalmente con el propósito de dejar un antecedente sobre lo ocurrido.

Lápiz respondió que esperaría cualquier denuncia que pudiera presentarse en su contra y reiteró sus críticas hacia representantes de la Iglesia católica.

Desde el Congreso de Aguascalientes también surgieron llamados para reforzar la seguridad del obispo. La diputada Nancy Gutiérrez consideró que el Gobierno del Estado debería proporcionarle protección ante la existencia de una amenaza difundida públicamente.

El Obispado de Aguascalientes no había emitido un pronunciamiento sobre las medidas que adoptaría frente al caso.

La autenticidad, alcance y eventual responsabilidad jurídica derivada de la publicación deberán ser determinados por las autoridades correspondientes. El presidente de la propia Conferencia del Episcopado Mexicano reconoció que no tenía certeza sobre la seriedad de la amenaza, aunque expresó preocupación por el mensaje y su posible efecto intimidatorio.