Sheinbaum analiza posible sanción a prima de AMLO por dichos contra Trump

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó de las declaraciones realizadas por Manuela Obrador, delegada de los Programas para el Bienestar en Chiapas y prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien lanzó críticas e insultos contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un evento público en Palenque.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal afirmó que las expresiones de la funcionaria no reflejan la postura del Gobierno de México y subrayó que debe prevalecer el respeto hacia el mandatario estadounidense.

Sheinbaum informó que solicitó revisar las circunstancias en las que se emitieron las declaraciones y adelantó que se analizará si procede alguna medida administrativa.

“Pedí que hablaran con ella y ver en qué circunstancias se dio esto. Se revisará si amerita una sanción, pero sí se le llamará la atención”, declaró.

La presidenta enfatizó que, independientemente de las opiniones personales de los servidores públicos, estos deben actuar con responsabilidad en sus pronunciamientos, especialmente cuando se refieren a representantes de otras naciones.

“No representa el sentir del Gobierno de México. Más allá de la opinión personal, debe ser responsable de lo que menciona y hay que ser respetuosos con el presidente de Estados Unidos”, sostuvo.

Las declaraciones de Manuela Obrador ocurrieron durante una asamblea informativa de Morena en Palenque, Chiapas, donde cuestionó las intenciones de Trump hacia México y lo acusó de buscar beneficiarse de los recursos naturales del país.

“Defender nuestra soberanía ante el tirano misógino que tenemos en Estados Unidos, que además quiere nuestro país, pero es muy burdo, es un tipo asqueroso, realmente, y se quiere robar… no tiene interés en venir a ayudar a México, no, él quiere los recursos naturales de México, lo sabemos”, expresó la delegada durante el evento público.

Tras la polémica generada por sus comentarios, la titular del Ejecutivo federal marcó distancia de dichas expresiones y reiteró que no comparte ese tipo de calificativos.

Asimismo, indicó que las autoridades correspondientes determinarán si los hechos constituyen una falta administrativa y si existe algún procedimiento que deba iniciarse en consecuencia.