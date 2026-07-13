SCJN suspende resolución de amparos contra el PDU de Mahahual mientras analiza atraer el caso

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó suspender la resolución de los amparos promovidos contra el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de Mahahual, mientras determina si ejercerá su facultad de atracción para resolver el caso.

El acuerdo, emitido el pasado 9 de julio, establece que no podrá dictarse una resolución hasta que el máximo tribunal defina si asumirá el estudio del expediente.

El asunto quedó a cargo del ministro Irving Espinosa Betanzos, quien deberá presentar ante el Pleno la propuesta para que la Suprema Corte decida si atrae el caso, como solicitaron habitantes de Mahahual.

El acuerdo señala que se recibió la copia certificada del auto emitido por la Presidencia de la SCJN, mediante el cual se instruye suspender la resolución del asunto hasta que se determine la procedencia de la facultad de atracción.

La controversia surgió tras las inconformidades por el Plan de Desarrollo Urbano de Mahahual, documento que ciudadanos consideran fue elaborado y aprobado con presuntas irregularidades administrativas. Las impugnaciones cobraron relevancia durante el debate generado por el proyecto turístico Perfect Day, de la naviera Royal Caribbean.

Los promoventes de los amparos sostienen que el PDU presenta vicios en su elaboración y aprobación, por lo que buscan que se declare su invalidez.

Inicialmente, el Juzgado Primero de Distrito desechó las demandas de amparo, decisión que posteriormente fue impugnada por los inconformes.

Ahora, los quejosos buscan que el asunto sea resuelto directamente por la Suprema Corte y no por tribunales federales con sede en Quintana Roo.

La solicitud de facultad de atracción quedó registrada bajo el expediente 669/2026, en el que el ministro Irving Espinosa Betanzos asumió la petición para analizar recursos relacionados con el dictamen técnico que aprobó la reconfiguración de usos de suelo y el aprovechamiento del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Mahahual 2021-2025, así como sus efectos y consecuencias.