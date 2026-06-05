Sheinbaum anuncia decreto para proteger Mahahual y promover solo ecoturismo

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno de México trabaja en un decreto especial para proteger a Mahahual y orientar su desarrollo hacia el ecoturismo, luego de la cancelación del proyecto turístico Perfect Day, promovido por la empresa Royal Caribbean.

Durante su conferencia matutina de este viernes, la mandataria explicó que la intención es establecer mecanismos que permitan preservar los recursos naturales de la zona y evitar desarrollos turísticos de gran escala.

“Trabajaremos con la comunidad del sur de Quintana Roo para un decreto especial en esta zona, para que no se desarrolle el gran turismo, sino el ecoturismo junto con las comunidades”, afirmó.

El anuncio se produce después de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) frenara el proyecto Perfect Day, que contemplaba la construcción de un parque acuático en Mahahual y que generó críticas por su posible impacto ambiental en áreas de selva y manglar.

La titular de Semarnat, Alicia Bárcena, señaló que durante su visita a la Costa Maya se escucharon las inquietudes y propuestas de habitantes, empresarios y organizaciones locales para definir alternativas de desarrollo sustentable para la región.

Explicó que la comunidad expresó su interés en recibir inversiones que generen beneficios económicos directos para hoteles, restaurantes, prestadores de servicios y pequeños negocios locales, sin comprometer el patrimonio natural del destino.

“Queremos desarrollar juntos un turismo ecológico que permita combinar desarrollo económico y empleo con protección ambiental”, indicó la funcionaria.

Durante el mismo evento fueron presentados los programas “México Circular” y “Holbox Circular”, enfocados en promover modelos de economía circular mediante la reducción de residuos, el reciclaje y la sustitución gradual de plásticos de un solo uso, especialmente en destinos turísticos.

Por su parte, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez, informó que el organismo participará en la elaboración de instrumentos que permitan fortalecer el ecoturismo en Mahahual y limitar proyectos considerados de turismo masivo.

Las autoridades federales señalaron que en las próximas semanas se darán a conocer más detalles sobre el contenido y alcance del decreto anunciado para la Costa Maya.