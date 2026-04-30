Senador de Morena acusado por EU “huye” de sesión tras darse a conocer la noticia

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CIUDAD DE MÉXICO.- Fue instalada la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que sesionará durante el receso legislativo del 1 de mayo al 31 de agosto, con la participación de senadores y diputados.

Sin embargo, el senador Enrique Inzunza Cázarez, quien ocupa uno de los lugares en la integración de este órgano, no acudió a rendir protesta en el Salón de la Comisión Permanente, ubicado en el Senado de la República.

La ausencia ocurre luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señalara por presuntos vínculos con el narcotráfico, específicamente con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Durante la sesión de instalación, la secretaria de la Mesa Directiva, Verónica Camino, mencionó el nombre del legislador al pasar lista; no obstante, este no se presentó en el recinto.

De acuerdo con reportes, Inzunza Cázarez sí estuvo presente por la mañana en la sesión del Senado, pero dejó de ser visto a partir del mediodía, sin que hasta el momento se haya informado oficialmente el motivo de su inasistencia.

El caso del senador se da en el contexto de la acusación formal presentada por autoridades estadounidenses contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, a quienes se les atribuye haber utilizado sus cargos para favorecer las operaciones del grupo criminal.