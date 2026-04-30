Sheinbaum pide pruebas a EU contra Rubén Rocha; sin ellas, el tema “es político”, asegura

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó su postura frente a la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al señalar que su gobierno no encubrirá a nadie, pero tampoco permitirá injerencias extranjeras.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que, en ausencia de pruebas claras, las imputaciones podrían responder a un trasfondo político, por lo que subrayó la importancia de que cualquier señalamiento se sustente en evidencia verificable.

Sheinbaum dejó en claro que será la Fiscalía General de la República la instancia encargada de investigar el caso en territorio nacional y, en su caso, determinar si existen responsabilidades penales conforme a la ley mexicana.

“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, afirmó, al tiempo que insistió en que las decisiones sobre el caso corresponden exclusivamente a las instituciones del país.

La presidenta reiteró que México no permitirá ningún tipo de intervención externa en asuntos internos, y enfatizó que su gobierno actuará bajo los principios de verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional.

El posicionamiento se da luego de que autoridades estadounidenses presentaran cargos contra Rocha Moya y otros funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico, en un caso que ha generado tensión política y reacciones en distintos niveles de gobierno.