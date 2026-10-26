Sheinbaum respalda renuncia de Guadalupe Taddei y pide investigar señalamientos sobre el INE

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como una “buena decisión” la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y sostuvo que su salida debe acompañarse de investigaciones y auditorías para esclarecer los señalamientos sobre posibles irregularidades.

La mandataria consideró que la separación del cargo permitirá desarrollar las indagatorias y determinar si Taddei estuvo involucrada en los hechos denunciados.

“No podía haber esa sombra de conflicto de interés en el INE y procede lo que viene, está en la ley”, expresó.

Sheinbaum reconoció que la salida ocurre en un momento polémico, ante las elecciones de 2027, pero señaló que la legislación electoral establece el procedimiento para renovar la presidencia del organismo. Afirmó que corresponderá al Congreso abrir ese proceso y llamó a elegir a una persona adecuada para encabezar la institución.

La presidenta insistió en que no deben permitirse lujos ni excesos entre servidores públicos. Al mismo tiempo, condenó los ataques dirigidos a la vida personal de Taddei, que calificó como cobardes y misóginos.

“Es muy cobarde y misógino agredir a una mujer, no lo que hizo como servidora pública sino por motivos personales”, manifestó.

Respecto a las exigencias de la oposición para que no haya impunidad, cuestionó al dirigente nacional del PRI y rechazó que esos partidos se presenten como referentes de honestidad.

“Imagínense al presidente del PRI hablando de honestidad, es un chiste que se cuenta solo. No podemos cerrar la idea con que ahora la derecha es honesta”, declaró.

Sheinbaum reiteró que los señalamientos por conflicto de interés deben investigarse y que la separación de Taddei no sustituye la revisión de su actuación al frente del instituto.

“Es mejor que la persona se separe para que se pueda hacer bien la investigación y que la Auditoría señale si está involucrada o no”, sostuvo.