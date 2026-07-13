Sheinbaum anuncia denuncias en EU por muerte de 17 mexicanos en operativos del ICE

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este lunes el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, presentará denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos relacionada con acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que las acciones legales buscan que se investiguen los casos y se deslinden responsabilidades por los fallecimientos ocurridos en centros de detención y durante operativos migratorios.

Sheinbaum señaló que, además de las investigaciones iniciadas por las autoridades estadounidenses, existe una indagatoria a cargo de la alcaldía de Houston sobre uno de los casos.

Asimismo, informó que antes de la conferencia el funcionario de la SRE sostuvo una conversación con el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, para comunicarle las acciones que emprenderá el Gobierno de México en defensa de los derechos de los connacionales.

De acuerdo con la presidenta, el diplomático estadounidense mostró disposición para atender la preocupación del gobierno mexicano por las presuntas violaciones a los derechos humanos de personas mexicanas bajo custodia del ICE y por los fallecimientos registrados durante operativos migratorios.

La titular del Ejecutivo también hizo un llamado al Congreso de la Unión, a la Comisión Permanente y a todos los partidos políticos para que presenten solicitudes de información sobre estos casos y expresen su rechazo a cualquier violación de los derechos humanos de mexicanos en el extranjero.

Sheinbaum sostuvo que la defensa de los connacionales no corresponde únicamente al Gobierno de México, sino que debe ser una causa compartida por todas las fuerzas políticas y la sociedad mexicana.