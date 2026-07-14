Sheinbaum asegura que los homicidios dolosos disminuyeron 48% entre septiembre de 2024 y junio de 2026

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el promedio diario de homicidios dolosos en México se redujo 48 por ciento entre septiembre de 2024 y junio de 2026, al presentar el informe mensual de seguridad durante la conferencia matutina de este martes.

Acompañada por integrantes del Gabinete de Seguridad, la mandataria destacó que el promedio diario pasó de 86.9 asesinatos en septiembre de 2024 a 45.4 en junio de este año.

“Entre septiembre de 2024 y junio de 2026 la reducción en homicidio doloso es de 48 por ciento. Eso significa que cada día del mes de junio hubo 41 homicidios menos que en septiembre de 2024; más allá del número, representa vidas salvadas”, afirmó.

Sheinbaum señaló que junio de 2026 registró el nivel más bajo de homicidios para ese mes desde 2015 y aseguró que también se mantiene una tendencia a la baja en los delitos de alto impacto.

Durante la presentación del informe, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que 29 entidades registraron una disminución en los homicidios dolosos respecto al año anterior.

Entre los estados con mayores reducciones destacó Guanajuato, con una baja del 68 por ciento; Guerrero, con 59 por ciento; Sonora, con 63 por ciento, y Quintana Roo, con una disminución del 85 por ciento en el promedio diario de homicidios.

Asimismo, indicó que los delitos de alto impacto acumulan una reducción de 53 por ciento entre 2018 y 2026, mientras que el robo a transeúnte presenta una disminución del 54 por ciento.

El informe fue presentado con la participación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, y el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño.