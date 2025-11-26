Tres municipios buscan elevar el Predial en 2026; Congreso inicia revisión

Comparte esta Noticia

Por Francisco Hernández

CHETUMAL.- El Congreso de Quintana Roo inició el análisis de las iniciativas de leyes de Ingresos y de reformas a leyes de Hacienda Municipal para el año 2026 presentadas por los 11 ayuntamientos de la entidad, además de las tablas de valores catastrales por las que los de Playa del Carmen, Puerto Morelos y Lázaro Cárdenas elevarán el cobro del Impuesto Predial a amplios sectores de sus municipios.

La iniciativa de decreto mediante la cual se aprueba la Tabla de Valores Catastrales Unitarios de Suelo y Construcción de Playa del Carmen para el ejercicio fiscal 2026, presentada por la presidenta municipal Angy Estefanía Mercado Asencio, dice a los diputados y las diputadas que los aumentos de valores se darán en zonas turísticas, comerciales y residenciales, exceptuando a colonias populares, desarrollos habitacionales de interés social y zonas marginadas.

Dice que corrige más de una década de rezago, colocando valores comerciales actuales 12 años después de la última autorización, por lo que contempla valores máximos de hasta 12 mil 500, 11 mil 800 pesos y 10 mil pesos por metro cuadrado en las zonas turísticas 1 A, 1 F y 18 H de Playa del Carmen, respectivamente, así como de hasta 10 mil, 6 mil 500 y 5 mil pesos por metro cuadrado para predios rústicos de la zona 24 A Manzana 21, zona 5 A manzana 60 y zona 4 C del municipio, respectivamente.

Menciona también que modificó la zonificación, pero no acompaña la iniciativa con el respectivo plano catastral.

Por su parte, la iniciativa de Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción de Lázaro Cárdenas, presentada por el alcalde Josué Nivardo Mena Villanueva, contempla valores del suelo para Kantunilkín que van de 50 a 200 pesos por metro cuadrado de la periferia al centro de la cabecera municipal, y de 500 a 1 mil 500 pesos por metro cuadrado en la isla de Holbox de la periferia a la playa, con ajustes en todas las demás localidades del municipio.

En el caso de la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción de Puerto Morelos, presentada por la alcaldesa Blanca Merari Tziu Muñoz, aumenta los valores máximos hasta a 8 mil 165 pesos y 3 mil 500 pesos por metro cuadrado para predios frente a la playa y a 4 mil 82 y 2 mil 875 pesos por metro cuadrado a los predios junto a la carretera federal Chetumal-Cancún.

En cuanto a las leyes de Ingresos municipales, ingresó la de Lázaro Cárdenas por un monto de 468 millones 905 mil 241 pesos; de Playa del Carmen, por 4 mil 528 millones 466 mil 218 pesos; de Puerto Morelos, por 828 millones 460 mil 470 pesos; de Tulum, por 1 mil 412 millones 971 mil 324 pesos; de Cozumel, por 1 mil 68 millones 220 mil 232 pesos; y de Bacalar, por 455 millones 68 mil 116 pesos.

La Legislatura también dio entrada para inicio de análisis a las iniciativas de reforma a las leyes de Hacienda Municipal de Lázaro Cárdenas, Solidaridad (Playa del Carmen), Tulum y José María Morelos.

Quedan pendiente de inicio de trámite las iniciativas de paquete fiscal de los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres y Benito Juárez, que deberán ingresar en la siguiente sesión.